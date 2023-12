Europei di Nuoto in Vasca Corta | l’Italia conquista sette semifinali nella quarta giornata

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Otopeni – Le batterie delladi gare aglidiina Otopeni regalanoqualifiche per le. Leno Nicolò Martinenghi nei 200 rana, Matteo Ciampi e Marco De Tullio nei 200 stile libero, Michele Busa e Christian Ferraro nei 50 farfalla, Margherita Panziera nei 100 dorso e la debuttante Giulia D’Innocenzo nei 100 farfalla con primato personale. Il racconto delle gare (feder.it) Semaforo verde per Margherita Panziera nei 100 dorso che aprono la sessione matttuina. La 27enne di Montebelluna e primatista italiana (56”57) – tesserata per Fiamme Oro e CC Aniene, seguita da Gianluca Belfiore enei 200 – chiude in 58?75, buon il venticinque ...

