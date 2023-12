Europa culla del cancro | crescono i tumori polmonari

Altre News in Rete:

Il dilemma dei confini europei tra Ucraina e Balcani

... dalla "dei diritti dell'uomo", dal posto dove c'è "il miglior stile di vita" " come gli europei amavano e ancora amano definire l'Ma ora dire "allargamento" ci fa poco meno che paura: ...

Mediterraneo, da culla a tomba di civiltà Apiceuropa.eu

Festa europea 2023 - Città di Este - Culla dei Veneti Antichi Comune di Este

Morte in culla, nulla da fare per una neonata di 10 giorni a Corato: disposta l'autopsia. Cosa è la Sids

Un altro probabile caso di morte bianca, morte in culla ovvero Sids, sindrome della morte improvvisa del lattante. Non c'è stato nulla da fare per una neonata di 10 giorni che ...

Free Europe: il vertice dei “sovranisti” di (quasi) tutta Europa a Firenze

Nel fine settimana appena trascorso si è svolto a Firenze il raduno dei leader dei partiti cosiddetti sovranisti di stampo conservatore d’Europa, riuniti sotto lo slogan “Lavoro, sicurezza, buonsenso” ...