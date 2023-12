Eurolega basket | tredicesima giornata | in questo venerdì gioca Bologna | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) È stata una settimana davvero ricchissima per la pallacanestro del nostro continente. Dopo aver assistito ai turni speciali andati in scena tra martedì e mercoledì e dopo aver brindato alle sfide di ieri che hanno visto come protagonista, anche, Olimpia Milano sul campo di Partizan, l’manderà in campo la seconda parte della. Questa sera giocherà Virtus Segafredoche sarà chiamata alla vittoria in casa contro Maccabi Tel Aviv: ecco tutto quello che c’è da sapere sucon ilcompleto, le sfide, gli orari e dove sarà possibile assistere in televisione ai vari incontri che si susseguiranno in questa serata....