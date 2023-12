Eleonora Giorgi | “Devo fare delle robustissime chemio | se vanno bene potrò essere operata”

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 8 dicembre 2023)ha raccontato recentemente in Tv in una puntata di Pomeriggio 5 di avere ricevuto la diagnosi di tumore al pancreas, di cui ha voluto parlare per poter infondere coraggio a chi si trova nella sua stessa situazione. Nonostante questo, lei non si vuole arrendere ed è pronta ail possibile per guarire. A distanza di qualche giorno è lei stessa a tornare a rilasciare dichiarazioni e a dare un importante aggiornamento: ha iniziato laterapia, dall’esito di questa si riuscirà a capire quando e se potràsottoposta a intervento chirurgico: “Ho fatto la primaterapia e attualmente non ho nessun tipo di effetto collaterale, ma probabilmente si presenteranno – ha detto alla trasmissione radiofonica I Lunatici, in onda su Radio Rai –...