Elena Basile a TPI | “Per arrivare alla pace bisogna trattare con tutti”

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ambasciatrice, la tregua a Gaza è durata appena una settimana ma è stata il risultato di un dialogo mediato dal Qatar. È possibilepersino con Hamas?«Il negoziato sugli ostaggi e sulla tregua ha dimostrato che con Hamas si negozia e di fatto si è sempre segretamente negoziato. L’Occidente avrebbe dovuto farlo sin dal 2007. Ricordo che Hamas alle elezioni del 2006 aveva promesso di riconoscere lo Stato Palestinese in cambio del riconoscimento della soggettività palestinese. Come è stato con l’Olp, politica e mediazione avrebbero potuto sconfiggere il massimalismo e l’approccio terrorista portato a vedere nella lotta armata l’unica soluzione. L’Occidente al contrario ha isolato Hamas per poi permettere i finanziamenti del Qatar». Perché Europa e Usa non l’hanno impedito?«In fondo di Gaza qualcuno doveva pur occuparsi. Hamas, come aveva ...