Educazione alle relazioni | ecco il trio voluto da Valditara | l’ex deputata Pd Coccia | suor Alfieri e Zerman che fu candidata con Adinolfi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Non soloPd Anna Paola Concia. A guidare il progetto dinelle scuole del ministro all’Istruzione Giuseppe, ci saranno ancheAnna Moniae l’avvocata dello Stato ed exper il Popolo della famiglia di MarioPaola. L’annuncio è stato fatto durante l’audizione del leghista davanti alla commissione d’inchiesta sui femminicidi: il leghista costretto di nuovo a dare giustificazioni per il ruolo del suo consulente Alessandro Amadori, travolto dpolemiche per le sue teorie su una presunta “guerra dei sessi”, ha rilanciato dicendo che a occuparsi del progetto saranno tre donne. Davanti ai parlamentari ha ...