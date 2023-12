Edilizia sociale | asse Fei-Cdp |  300 milioni per interventi di rigenerazione e inclusione

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Destinare risorse europee a favore della realizzazione di programmi per l’abitarein Italia, Paese che fa da apripista nell’investimento di capitali di natura comunitaria a favore delle infrastrutture sociali per l’abitare. È l’obiettivo dell’accordo siglato tra il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI) e CDP Realt SGR (controllata da Cassa Depositi e Prestiti), che consentirà di destinare complessivamente 300di euro aimmobiliari che abbiano un impatto diretto in termini diurbana e. L’intesa, che rappresenta il primo programma nazionale dedicato all’promosso dal FEI in Europa, prevede un percorso di co-investimento tra il ...

