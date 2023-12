Ecofin | via libera alla revisione del Pnrr italiano Esultano Meloni e Fitto | “Un grande risultato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Dall’arriva il viadele di quello di altri 12 Paesi membri. Con il sì arrivato dal tavolo dei ministri delle Finanze europei, il capitolo RepowerEu diventa definitivo. Secondo l’analisi della Commissione, le modifiche proposte dagli Stati membri non incidono sulla pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza dei loro piani di ripresa e resilienza. Il 7 agosto 2023 l’Italia ha presentato il suo piano modificato per la ripresa e la resilienza, che include un capitolo RepowerEU. Il piano vale ora 194,4 miliardi di euro, 122,6 miliardi di euro in prestiti e 71,8 miliardi di euro in sovvenzioni. “Un altrodel Governo che conferma la serietà e l’efficacia del lavoro svolto in questi mesi”, ha ...