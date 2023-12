Ecco le sneaker da avere assolutamente nel 2024

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Siamo a fine anno, il momento in cui si tirano le somme e ci si prepara al nuovo che sta per arrivare. Non fa eccezione logame, che di questi tempi si trova a confrontarsi con ciò che è stato e si predispone (e noi con lui) a ciò che sarà. Il 2023 è stato principalmente l’anno delleda running con New Balance, Asics e Nike a recitare la parte delle protagoniste assolute e con adidas, Crocs, HOKA a fare da supporting cast di assoluto livello ma con ruoli differenti. Provando a guardare al, è abbastanza certo che l’estetica running continuerà ad essere l trend dominante e che questo durerà ancora per molto tempo. È altrettanto indiscutibile che il successo delle scarpe da corsa negli ultimi tre anni sia dovuto principalmente alla ricerca del comfort. Gli appassionati e i consumatori in generale hanno puntato, e ...