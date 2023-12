Ecco chi ha urlato “viva l’Italia antifascista” alla Scala

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La 75a edizione del ”Don Carlo”, in scena per la Prima della, ha portatoribalta non solo l’arte, la lirica e la bellezza del teatro. Ma anche le pochezze della politica italiana: da una parte le autorità si sono messe litigare per quali posti occupare sul palco reale; e dall’altra il pubblico ci ha messo del suo per politicizzare un evento mondano: qualcuno, infatti, dal loggione ha” non si sa bene perché. Veniamo ai fatti. Ieri sera, dal pubblico, appena concluso l’inno d’Italia qualcuno ha” a cui è subito scattata la risposta “”. La Digos, presente sul posto visto l’alto tasso di autorità ...