Eau D’uardo by KFC è il nuovo profumo del noto fast food che non sapevamo di meritare

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Lo sappiamo che pensavate di averle viste tutte (ma proprio tutte), ma questa è certa che non l’avevate mai vista: è stato lanciato ilEauBY KFC. Sì, ilfamoso per il pollo fritto. KFC in realtà non è la prima volta che si addentra nel settore del beauty (o meglio dei profumi). Questo colpo di genio è arrivato proprio da KFC Spagna. Proprio lei infatti ha annunciato una nuova promozione che entusiasmerà i colleghi spagnoli, soprattutto i più particolari. L’azienda farà uscire quindi la sua nuova fragranza, Eau. Il nome è un abile gioco di parole che si rifà a un meme spagnolo diventato virale nel Natale del 2021. Eauè una fragranza unisex ispirata all’iconica ricetta originale del Colonnello Sanders che ha ...