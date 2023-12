(Di venerdì 8 dicembre 2023) È disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “È” (Joseba Label), ladiil canale radio digitale della Rai di musica, scritta dae Simone Lao. “E’” è ladi, un brano prodotto dall’etichetta discografica romana Joseba Label, scritto dal cantautore(finalista di “Amici 8” e vincitore di un Wind Music Award come miglior EP), dal cantautore e pianista ...

Altre News in Rete:

Natale 2023, inaugurato presepe al piano terra del palazzo di Regione Liguria e Albero di Natale. Presidente Toti: 'Celebriamo grande tradizione della nostra terra'

Inaugurato anche l'Albero didavanti a 20.000 persone che hanno gremito Piazza De Ferrari. ...] Navigazione articoli Imperia,dal casello e viene trovato in possesso di droga: aggredisce ...

Odio il Natale 3 ci sarà Ecco cosa sappiamo finora Today.it

“È NATALE”: esce la nuova canzone natalizia di Tutta Italiana & Friends feat. Luca Napolitano e Giovanni Segreti Bruno Flash Style Magazine Vip

I miracoli di Babbo Natale. Per aiutare chi ha bisogno

La Compagnia fondata nel 2007 guidata da Silvano Gori è molto attiva. Sostengono i bambini in difficoltà con tre progetti educativi di spessore.

Come rimanere attivi durante le vacanze di Natale

Ecco 3 modi per mantenerti in forma a Natale. Pianifica i tuoi allenamenti in anticipo ... Quindi, indossa il tuo abbigliamento sportivo e delle sneakers da running ed esci per una corsetta ...