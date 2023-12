Due su tre | è guerra governo-toghe E a vincere è l' esecutivo

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La stragrande maggioranza degli italiani pari al 67,8% ritiene che sia in atto uno scontro tra ilMeloni e la Magistratura. E' il dato principale del sondaggio realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, per Affaritaliani.it. Non la pensa così solo... Segui su affaritaliani.it

Altre News in Rete:

Regali di Natale Apple, gli sconti che non troverete da nessun'altra parte

Tutti esono in sconto su Amazon. Al momento il miglior affare in assoluto si fa comprando gli ... Vogliamo però attirare l'attenzione sumodelli: i Beats Flex e gli Studio Buds +. I primi son ...

Tre vittorie e due sconfitte nel bilancio settimanale del settore giovanile. Scaligera Basket Verona

Incidente Portogruaro, morti tre ventenni (due ragazzi e una ragazza): auto in un canale all'alba ilmessaggero.it

Quando si gioca Juventus - Napoli

Piotr Zielinski e Wojciech Szczesny sono due dei tre giocatori polacchi con più presenze in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (insieme a Lukasz Skorupski, 262): il centrocampista del Napoli è ...

Two for the Money: Charlize Theron e Daniel Craig protagonisti del nuovo film di Justin Lin

Two for the Money sarà incentrato sull’evoluzione di una relazione tra due ladri in carriera nel corso di tre grandi rapine. Per il momento, non stati rivelati ulteriori dettagli sulla trama. La regia ...