Altre News in Rete:

In Parlamento un altro Natale con la manovra: ecco la lista dei governi ritardatari

L'ultimo esecutivo della legislatura, il governo, ha "sforato" di 22 giorni presentando al ... ha ottenuto la fiducia dal Parlamento il 4 novembre e per la sua prima manovraavrebbe quindi ...

Draghi «non è interessato» alla presidenza della Commissione Ue: ecco chi sono i candidati ilmessaggero.it

Commissione Ue, Macron spinge per Draghi. Ma lui non è interessato Sky Tg24

L’Europa al bivio della Storia

Come tanti August Esch, uno dei “Sonnambuli” raccontati nel 1930 da Hermann Broch, viviamo una vita inquieta e senza baricentro, in “un mondo in preda all’anarchia, in cui nessuno sa più se sta a dest ...

Ennesimo scandalo per Gérard Depardieu: commenti sessisti su una bimba di 10 anni

Come un «mostro ma non più veramente sacro»: nuovi imbarazzanti filmati trasmessi da Complément d’Enquete, la trasmissione d’inchiesta della tv pubblica francese, svelano un Gérard Depardieu senza ...