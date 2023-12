Dove vedere Juventus-Napoli in tv oggi 8 dicembre 2023 | Sky o Dazn? Orario e formazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 dicembre 2023) E’ in programma, venerdì 8alle ore 20.45, la partita. Il match, valido per la quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. Dirigerà la gara il sig. Daniele Orsato della sezione Aia di Schio, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti. Quarto ufficiale il sig. Marcenaro di Genova. Al VAR ci sarà Di Paolo, con Paganessi AVAR. Sassuolo-Roma:la partita in tv o diretta streaming,la partita in tv e in streaming La partitasarà trasmessa in esclusiva in diretta ...