Doppio argento europeo Razzetti | argento Quadarella nei 1500

(Di venerdì 8 dicembre 2023) OTOPENI (ROMANIA) (ITALPRESS) – Tre argenti e un bronzo rappresentano il bottino azzurro al termine della quarta giornata degli Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all’AquaticsComplex di Otopeni, in Romania. Grazie a questo bottino, l’Italnuoto si porta a dodici medaglie complessive. Albertoè stato il protagonista di giornata con un, seguito con la stessa medaglia da Simona, mentre il bronzo è stato vinto da Lorenzo Mora.è secondo nei 200 misti, migliorando il podio di Kazan 2021 quando fu bronzo. Il 24enne primatista italiano (1’51?54) nuota in 1’53?09. Vince lo scozzese di Glasgow e vice campione olimpico Duncan Scott in 1’50?98, con il lituano Danas Rapsys terzo in 1’53?49. Dopo più di un’ora, l’azzurro si presenta sui ...

