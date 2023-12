Doppio argento europeo Razzetti | argento Quadarella nei 1500

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Bronzo di Lorenzo Mora nei 100 dorso. OTOPENI (ROMANIA) - Tre argenti e un bronzo rappresentano il bottino azzurro al termine della quarta giornata degli Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all'Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. Grazie a questo bottino, l'Italnuoto si porta a dodici

Altre News in Rete:

Europei vasca corta: argento per Razzetti (doppio) e per Quadarella. Mora è di bronzo

UnRazzo quindi, che non delude le aspettative anche se con un programma di gare diverso ... Oro eper la Francia con Tomac, e Ndoye Brouard. Per il carpigiano che si allena a Roma con ...

Europei vasca corta 2023: Doppio argento Italia nelle 4x50 sl! Pilato e Carraro in finale nei 100 rana Eurosport IT

Doppio argento per l’Italia agli Europei di Nuoto in vasca corta Swim4Life

Europei in vasca corta: doppio argento per Razzetti, Simona Quadarella seconda nei 1500, Mora di bronzo

Arrivano altre quattro medaglie per l’Italia (12 il totale) agli Europei in vasca corta di Otopeni, in Romania. Doppio d’argento per Alberto Razzetti. Nei 200 misti il 24enne ligure ha nuotato in 1.53 ...

Europei in vasca corta - Simona Quadarella è splendida 2ª nei 1500 stile: 9° argento per l'Italia a Otopeni

EUROPEI IN VASCA CORTA - Simona Quadarella splendida 2ª nei 1500 stile libero femminili. L'Azzurra cede soltanto all'imbattibile Anastasia Kirpichnikova.