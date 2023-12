Donna trovata morta nello spezzino | fermato il marito 

Leggi su agi

(Di venerdì 8 dicembre 2023) AGI - I carabinieri hannoAlfredo Zenucchi, 57 anni, marito di Rossella Cominotti, 53 anni, laquesta mattina in un albergo di Mattarana,. Lo apprende l'AGI. Secondo quanto si apprende, l'uomo, che si era allontanato con la sua auto, una C3 bianca, è stato bloccato a Pontremoli. L'auto sarebbe stata avvistata stamani sulla via Aurelia. La coppia è di Cremona. I carabinieri al momento non escludono alcuna ipotesi, incluso l'omicidio. Stando alle prime informazioni, a trovare il corpo è stato il personale che avrebbe dovuto riordinare la stanza.