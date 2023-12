Donna trovata morta nello Spezzino | fermato il marito | Volevamo morire insieme

(Di venerdì 8 dicembre 2023) AGI - I carabinieri hannoAlfredo Zenucchi, 57 anni,di Rossella Cominotti, 53 anni, laquesta mattina in un albergo di Mattarana,. Lo apprende l'AGI. L'uomo, che si era allontanato con la sua auto, una C3 bianca, è stato bloccato a Pontremoli. ": il progetto era questo. Doveva essere un omicidio-suicidio, ma non sono riuscito a togliermi la vita", ha confessato Zenucchi nel corso dell'interrogatorio. L'uomo, dopo essere stato bloccato, è stato interrogato e ora la procura ha emesso nei suoi confronti un decreto di fermo. L'auto sarebbe stata avvistata stamani sulla via Aurelia. La coppia è di Cremona. I carabinieri al momento non escludono ...

