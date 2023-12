Donna trovata morta nello Spezzino | fermato il marito 

(Di venerdì 8 dicembre 2023) AGI - I carabinieri hannoAlfredo Zenucchi, 57 anni, marito di Rossella Cominotti, 53 anni, laquesta mattina in un albergo di Mattarana,. Lo apprende l'AGI. Secondo quanto si apprende, l'uomo, che si era allontanato con la sua auto, una C3 bianca, è stato bloccato a Pontremoli. L'auto sarebbe stata avvistata stamani sulla via Aurelia. La coppia è di Cremona. I carabinieri al momento non escludono alcuna ipotesi, incluso l'omicidio. Stando alle prime informazioni, a trovare il corpo è stato il personale che avrebbe dovuto riordinare la stanza. I parenti di Rossella Cominotti ieri avevano postato su Facebook una richiesta di aiuto. "Stiamo cercando Rossella - hanno scritto - mancano da casa lei e il marito da ormai 12 giorni. Vive a ...

