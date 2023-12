Donna trovata morta in albergo nello Spezino | fermato il marito

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Unadi Cremona, Rossella Cominotti di 53 anni, è statasenza vita al mattino dell’8 dicembre nella stanza di un hotel di Mattarana, una frazione di Carrodano, in provincia di La Spezia. Il personale dell’ha subito dato l’allarme. Sul posto i carabinieri e il medico legale che sul corpo dellaavrebbe rivenuto profonde ferite, inferte con un’arma da taglio. Sul luogo è giunto anche il magistrato di turno. Rossella Cominotti sarebbe stata uccisa. Era da circa una settimana nella struttura alberghiera insieme al, Alfredo Zenucchi, 57 anni, originario di Bergamo (ma la coppia abitava a Cremona). Sono servite alcune ore agli uomini delle forze dell’ordine per rintracciare l’uomo. Alla fine i carabinieri lo hanno individuato non molto lontano: aveva superato il confine con ...