(Di venerdì 8 dicembre 2023) Lantus per restare attaccata al treno scudetto, ilper risalirci: il big match tra le squadre di Allegri e Mazzarri apre la quindicesma giornata di Serie A ...

Altre News in Rete:

Diretta Juve - Napoli 0 - 0: ora LIVE la partita di oggi

La Juventus per restare attaccata al treno scudetto, il Napoli per risalirci: il big match tra le squadre di Allegri e Mazzarri apre la quindicesma giornata di Serie A ...

Juve-Napoli 0-0 LIVE: che occasione per Vlahovic Sky Sport

Juventus Next Gen Pineto streaming LIVE e diretta TV: dove vederla Juventus News 24

LIVE - Juventus-Napoli 0-0: spinge la Juve, si salva il Napoli

20.05 - L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Juventus: “Credo che la continuità passi dal lavoro di tutti i giorni, i risultati si ...

LIVE TJ - JUVENTUS-NAPOLI 0-0 - Occasione clamorosa, Chiesa inventa per Vlahovic

18' - OCCASIONE COLOSSALE PER LA JUVENTUS! Pallone clamoroso di Chiesa per Vlahovic che si fa rimpallare il tiro da Juan Jesus, poi sulla ribattuta pallone a McKennie che intanto è finito in ...