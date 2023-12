Digos | cos’è e perché è intervenuta alla Scala

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 8 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un loggionista grida ‘viva l’Italia antifascista’di Milano e lainterviene per identificare l’uomo, presente in teatro per assistere al Don Carlo.la? Di cosa si occupa? La(Divisione investigazioni generali ed operazioni speciali) è un reparto specializzato della polizia di Stato, con compiti di indagini e contrasto relativi a reati specifici, che opera presso ogni questura. Laè nata nel 1978 dopo la riorganizzazione del dipartimento centrale di Polizia. A livello centrale, gli uffici dellasono inseriti nella Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero ...