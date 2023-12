Decreto firmato | Lollobrigida | la mossa che salva l' Itala dalla follia Ue

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) "Sono salve 50 milioni di etichette per il vino Made in Italy messe a rischio dalle nuove norme Ue". A dirlo è la Coldiretti, in riferimento all'annuncio del ministro dell'Agricoltura, Francesco, della firma delche posticipa di 3 mesi l'introduzione e l'applicazione della normativa Ue sul cambio di etichettatura del vino, «permettendo cosi l'utilizzo e l'esaurimento delle etichette già in magazzino». La norma, che entra in vigore da oggi, «impone l'inserimento delle informazioni relative a ingredienti e valori nutrizionali e inizialmente prevedeva che per gli ingredienti fosse utilizzato un codice qr accompagnatolettera “I”», ricorda l'associazione.