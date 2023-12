De Luca a Coldiretti “No alla carne coltivata e alle schifezze americane” Poi la battuta su Grillo | “Lo troveremo a mangiarsi la fiorentina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il governatore della Campania Vincenzo Deha parlato all’inaugurazione del villaggiodi Napoli. Un intervento che è partito dai valori contadini e ddifesa dei prodotti della terra: “Il mondo contadino è in discussione, deve guardarsi da nemici insidiosi. Abbiamo parlato dei prodotti artificiali, lain laboratorio… noi come regione Campania abbiamo espresso la totale contrarietà. La fame nel mondo non lo risolviamo con lasintetica ma combattendo multinazionali e produttori di armi. Loche si magna la, altro che le zozzerie dell’america…” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.