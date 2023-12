Davanti a me si è presentato quello che sarei diventato se non fossi diventato quello che sono diventato

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Sto lasciando dietro di me un po’ di roba scritta. Mi dilungo, taglio e poi non cucio ma riempio il taglio con una logorroica farcitura (è anche una impagliatura il romanzo, una imbottitura della pelle, della pelliccia, del piumaggio, dell’armatura, dello scartoccio, con tutta la chincaglieria rimessa a posto: rostri, zanne, lische, scaglie, pinne, spade, creste; è una imbalsamazione, una mummificazione quindi?). Mi restano fuori pezzi che erano una continuazione di parecchie righe fa tra le quali miinfilato quasi furtivo, di straforo, rompendo le maglie e l’intreccio, lasciando la via bianca per le fratte (forse lo scrivere è anche bracconaggio, prede distese sulla pagina marmorea, spoglie sviscerate e poi riempite con la paglia e con le piante aromatiche per conservarle in pose innaturali ma ben artefatte da farle sembrare corpi finalmente vivi?). Alcune righe ...