Danni da maltempo e terremoti | quando cosa assicurare le nostre case

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Con l’inverno iltorna a minacciare ledegli italiani, che restano però tra le popolazioni meno assicurate su scala europea. Sui cinque milioni di connazionali che nell’ultimo anno hanno subitoalla propria abitazione causati da pioggia, neve, ghiaccio e altre calamità naturali, solo uno su tre aveva una polizza assicurativa personale a tutela dell’immobile. La situazione non è cambiata in questi mesi. Un problema se si considera che una larga parte di famiglie vive in aree classificate come a rischio idrogeologico. Malgrado l’amore degli italiani per il mattone e la fatica sempre maggiore a ottenere un mutuo dopo i rialzi ai tassi della Bce per coronare il sogno di vivere sotto un tetto di proprietà, nemmeno le esondazioni in Emilia Romagna hanno quindi insegnato molto in termini di prevenzione. Vediamo allora ...