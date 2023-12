Da Rovetta a Rai 1 | “I galletti” campioni a Reazione a Catena

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Da lunedì scorso (4 dicembre) “I” disono i nuovidi, il quiz condotto da Marco Liorni. Il trio è composto da Simona, Silvia e Livio. Provengono daappunto, e proprio il legame con il loro paese di origine è alla base del nome scelto per il team. Il gallo, infatti, è il simbolo del comune seriano. Per Simona, Silvia e Livio non si tratta di un esordio assoluto nel programma. Qualche anno fa, i tre hanno già gareggiato in una puntata di, seppur non riuscendo a diventare. Lunedì invece sono riusciti a eliminare Le amichette, trio formato da Milena, Alessandra e Simona, che in due settimane da campionesse hanno indovinato L’ultima parola in nove occasioni, ...