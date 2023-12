Da militante arrabbiata | credo che in Sardegna il Pd debba ricucire dopo le mancate primarie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) di Enza Plotino Terremotata alle fondamenta nel proprio sistema sociale, culturale, sanitario da un governo regionale e locale di una destra becera, inefficiente, senza nessun progetto migliorativo della qualità di vita di una popolazione impoverita nelle tasche e privata delle più basilari necessità di assistenza e di cura, la Gallura si prepara alle prossime elezioni regionali e il centrosinistra prova a “risvegliarsi” dall’intontimento che lo ha visto annichilito e sfilacciato, avvicinarsi in ordine sparso alla prossima tornata elettorale. Saranno in grado, i cinque anni di inefficienza antidemocratica e di una giunta regionale votata al profitto e a succhiare linfa vitale piuttosto che dare sollievo economico e cura ai propri cittadini, di ricompattare il centrosinistra su un progetto “salvavita” per tutta la popolazione sarda? Le prime mosse sono confuse, almeno per quanto ...