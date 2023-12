(Di venerdì 8 dicembre 2023) Da Facebook a Twitter, passando per Instagram e TikTok: ecco che cosa abbiamo visto e commentato di più nell’anno che sta per chiudersi. Fra sentimenti, ironia, libri e pure criptovalute

Altre News in Rete:

Da Del Piero e Vialli a Meloni e Modi: il 2023 degli italiani sui social network

C'è la foto della premier Meloni insieme con l'omologo indiano Narendra Modi , che su Instagram ha raccolto oltre 1,8 milioni di like, ma c'è anche quella con cui Alessandroha salutato Gianluca Vialli a inizio gennaio oppure il post condiviso da Italia's got Talent con Khaby Lame come protagonista, nel 2023 degli italiani sui social network. Quest'ultimo è fra ...

Il 2023 degli italiani sui social: l'addio di Del Piero a Vialli, lo sfogo contro gli hater di Benedetta Rossi, Khaby e i Ferragnez Corriere della Sera

Alessandro del Piero, la sua auto fa paura: ma perché ha scelto quella Tifosi senza parole 0-100

Diffamò Zaia sul social, bastano le scuse e un’offerta alla Caritas

A quel punto ha ritirato la querela, provocando una sentenza di non doversi procedere del giudice Federico Montalto. La soluzione era stata condivisa con il difensore dell’imputato Piero Tandura, che ...

Da Del Piero e Vialli a Meloni e Modi: il 2023 degli italiani sui social network

Da Facebook a Twitter, passando per Instagram e TikTok: ecco che cosa abbiamo visto e commentato di più nell’anno che sta per chiudersi. Fra ...