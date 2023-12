Cremonese - Venezia | pronostico e quote Sfida da Goal?

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tutto pronto per la 16esima giornata di Serie B. Allo Zini c'è: fischio d'inizio sabato alle 14. La squadra di Stroppa arriva dallo 0 - 0 contro il Pisa, gli uomini di Vanoli con ...

Tutto pronto per la 16esima giornata di Serie B. Allo Zini c'è: fischio d'inizio sabato alle 14. La squadra di Stroppa arriva dallo 0 - 0 contro il Pisa, gli uomini di Vanoli con il successo contro l'Ascoli hanno messo in fila cinque risultati ...

L'arbitro Chiffi si ferma per un problema fisico

L'arbitro Chiffi si fermerà nel mese di dicembre per un problema fisico. Come i giocatori anche gli arbitri possono infortunarsi e aver bisogno di qualche settimana di pausa per ...

Venezia, i convocati di Vanoli per la Cremonese

Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli ha reso noto i convocati per la gara contro la Cremonese in trasferta in programma domani. Questo l'elenco.