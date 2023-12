Cosmi | «Inter inavvicinabile | Juventus può stare attaccata! Gli scudetti tolti…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 dicembre 2023)non crede a grossi ribaltoni in cima alla Serie A in questo weekend ma non per merito di, anzi. L’allenatore perugino,venuto a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, non esclude sorprese tra Torino e Milano. E torna anche sul 2006… CORSA ALL’– Il big match-Napoli è importante anche per la vetta in Serie A ma Serseha qualche dubbio sui tre punti bianconeri contro il Napoli a Torino tanto quanto quelli nerazzurri contro l’Udinese a Milano: «La, teoricamente, può provare a reattaccata all’che, sempre teoricamente, ha un turno più agevole rispetto alla. Vedremo anche il Napoli cosa farà dopo l’ultima ...