Cosa si é fatta Elena Curtoni? Infortunio che la terrà fuori diverse settimane

(Di venerdì 8 dicembre 2023) In una giornata stupenda per la vittoria di Sofia Goggia nel Super-G di St.Moritz, la principale nota negativa riguarda sicuramente la brutta caduta di. La valtellinese stava scendendo immediatamente dopo la bergamasca ed era provvisoriamente in seconda posizione al secondo intermedio della gara. Proprio a metà della prova, è arrivata una brutta caduta: si èsbalzare da un dosso, gli attacchi si sono aperti e l’azzurra ha perso uno sci, finendo violentemente contro le reti di protezione. Lo spavento è stato notevole, maha alzato il braccio per rassicurare tutti. Le conseguenze di questa caduta non sono state morbide: dopo gli esami nella “Gut Klinic” della località elvetica, la Commissione Medica FISI ha evidenziato la frattura ossea composta dell’osso sacro. La nativa di Morbegno dovrà ...