Cosa regaleremo a Natale | parte terza

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Siamo entrati nel vivo: dopo l’8 dicembre nessuno può più guardarsi indietro. C’è l’albero da fare, se fate l’albero, il maglione con le renne da tirare fuori dalla naftalina. Ci sono le strade piene e le luci sui balconi, i muri di panettoni al supermercato e i “se non ci rivediamo: Buon”. Non dovete apprezzare tutto questo, ma è un fatto come è un fatto che potete regalare il nostro abbonamento: 12 mesi in cui sosterrete l’Ultimo Uomo e farete felice (magari non proprio felice, ma sicuramente meglio informato sportivamente parlando) un vostro caro. Potete regalarlo qui, mentre qui potete vedere tutta la nostra offerta extra. Ma, insomma, se non vi interessa regalare il nostro abbonamento o avete bisogno comunque di altre idee, non vi lasciamo soli. Di seguito tutta una lista di maglie, libri, oggetti e altre cose più o meno utili che possono essere dei ...