Coronavirus | i dati del matematico Sebastiani In aumento ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Sono in crescita lineare in Italia iper Covid-19 neie aumentano linearmente anche i decessi . Lo indica l'analisi delGiovanni, dell’istituto per le Applicazioni del Calcolo "M.Picone", del Consiglio Nazionale delle Ricerche. «Si conferma la crescita lineare dei, con il valore attuale pari a circa 6.600...