Coppa del Mondo | Sofia Goggia trionfa nel superG di Saint Moritz

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 dicembre 2023)– Non si smentisce. L’Azzurra, plurimedagliata e pluridecorata, torna in pista in Europa e si prende ilsulla pista elvetica di. E’ la sua prima vittoria stagionale ein 1:16.63. Dietro di lei arriva l’austriaca Cornelia Huetter (1:17.58) e terza è la padrona di casa elvetica Lara Gut-Behrami con il crono di 1:17.65. E’ il successo numero 23 in carriera per l’atleta delle Fiamme Gialle nel circuito didel. Ha raggiunto Federica Brignone. Foto fisi.org ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Il resto dei social viene in ...