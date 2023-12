Copa America 2024 | sorteggiati i gironi

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Si avvicina la grande estatedel calcio internazionale, e a meno di una settimana dal sorteggio di Euroè giunto anche il momento di scoprire idella. La 48esima edizione della manifestazione si disputerà negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglioe nella notte italiana è avvenuto il sorteggio in quel di Miami. In Florida si disputerà anche la finale del torneo, all’Hard Rock Stadium. Al via i 10 paesi Conmebol più 6 Nazioni Concacaf, di cui due ancora da scoprire dopo i play-offs. Gruppo A: Argentina, Perù, Cile, Canada/Trinidad e Tobago. Gruppo B: Messico, Ecuador, Venezuela, Giamaica. Gruppo C Stati Uniti, Uruguay, Panama, Bolivia. Gruppo D: Brasile, Colombia, Paraguay, Costa Rica/Honduras. SportFace.