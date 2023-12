Copa America 2024 | il sorteggio dei gironi

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Si è svolto a Miami ildei quattrodella fase finale della, giunta alla 48esima edizione, che si svolgerà per la seconda volta negli Stati Uniti, dopo il 2016 in occasione del Centenario, dal 20 giugno al 14 luglio. Ai nastri di partenza, oltre all’Argentina detentrice del trofeo, ci saranno sedici squadre, tra cui 10 Paesi della CONMEBOL e 6 Nazioni appartenenti alla CONCACAF: USA, Giamaica, Messico e Panama sono già qualificati, mentre gli altri due posti usciranno dopo i playoff, Canada-Trinidad e Tobago e Costa Rica-Honduras: I QUATTROE LE DATE GRUPPO A: Argentina, Perù, Cile, Canada/Trinidad e Tobago Le date degli ...

Altre News in Rete:

Argentina, Scaloni: "Futuro Sto ancora riflettendo"

Tutti i dettagli Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, è tornato a parlare del suo futuro in occasione del sorteggio per la2024. ...

La Copa America 2024 ha la sua mascotte: si chiama Capitán ma somiglia troppo a Footix TUTTO mercato WEB

UFFICIALE - Copa America 2024, ecco i gironi: svelati gli avversari dell’Uruguay di Olivera

Saranno 14 gli stadi, distribuiti in 10 stati tra East Coast, Central Zone e West Coast. La gara di apertura sarà al Mercedes Benz Stadium di Atlanta, mentre la finale si disputerà all'Hard Rock ...

Michelob Ultra Partners With Lionel Messi to Announce Being Named the Official Global Beer Sponsor of CONMEBOL Copa América USA 2024™

AB InBev (Brussel:ABI) (BMV:ANB) (JSE:ANH) (NYSE:BUD), the world’s leading brewer, and CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol), the governing body of South American football, will elevate ...