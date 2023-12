Cop28 | tonfo dell' Italia | giù di 15 posizioni nella classifica delle performance climatiche

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Grande passo indietrodei principali Paesi del Pianeta: scende dal 29/o al 44/o posto, perdendo ben 15. Un risultato dovuto soprattutto al rallentamentoa riduzionee emissioni climalteranti (37/o postoa specifica) e per una politica climatica nazionale (58/o postoa specifica) fortemente inadeguata...

Altre News in Rete:

Cop28, tonfo dell'Italia nelle performance climatiche

Grande passo indietro dell'Italia nella classifica delle perfomance climatiche dei principali Paesi del Pianeta: scende dal 29/o al 44/o posto, perdendo ben 15 posizioni.

Cop28, tonfo dell'Italia nelle performance climatiche Agenzia ANSA

COP28: health is finally on the agenda – but there's more to do as we face continued climate extremes The Conversation

Cop28, tonfo dell'Italia nelle performance climatiche

(ANSA) - DUBAI, 08 DIC - Grande passo indietro dell'Italia nella classifica delle perfomance climatiche dei principali Paesi del Pianeta: scende dal 29/o al 44/o posto, perdendo ben 15 posizioni. Un r ...

Europa addio: tutti a scuola a Singapore

Singapore in vetta al mondo. La città-stato con la più alta percentuale di milionari del pianeta non solo è al primo posto in tutte e tre le classifiche dell’Ocse-Pisa ma stacca di parecchie leghe ...