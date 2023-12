Cop28 | bocciata l’Italia Crolla di 15 posizioni nella classifica delle performance climatiche | «Inadeguata contro l’emergenza» – Il report

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Dal 29esimo posto al 44esimo. Cosìtra i principali Paesi del Pianeta. Il nostro Paese ha perso ben 15, soprattutto a causa di una politica climatica nazionale risultata esseread affrontaredel cambiamento climatico. È questa la fotografia che emerge dal rapporto annuale di Germanwatch, Can e NewClimate Institute, realizzato con Legambiente pere presentato oggi 8 dicembre alla, in corso a Dubai. Poco più in là, al 51esimo posto c’è la Cina – rimasta stabile rispetto alle precedenti classifiche – che è considerata la principale responsabileemissioni ...