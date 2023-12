Controllo del territorio nell’avellinese con l’aiuto dei Carabinieri del CIO

(Di venerdì 8 dicembre 2023)straordinario delda parte deidel Comando Provinciale di Avellino con l’ausilio della CIO Dall’inizio del mese è in atto un piano straordinario didel, predisposto dal Comando Provinciale deidi Avellino, che prevede, oltre ai servizi di pattuglia deidel luogo, anche l’impiego di squadre di rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 10° ReggimentoCampania di Napoli. Da giorni l’Irpinia è quindi oggetto di servizi preventivi, svolti dall’Arma deisoprattutto in quei comuni più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza sia per intervenire con tempestività ...

Altre News in Rete:

No! Questi video di auto senza controllo sulla neve non sono stati girati a Cortina o a Milano

... in questi mesi tenute d'occhio dall'opinione pubblica in vista delle olimpiadi invernali2026, ... Ma un'analisi rivela che questi video di auto senzasulla neve non sono stati girati a ...

Incidente a Milano, perde il controllo del monopattino e si schianta: gravissimo MilanoToday.it

Perde il controllo del monopattino e si schianta contro le auto parcheggiate: gravissimo 36enne Fanpage.it

Arezzo e Confartigianato approdano su RAI 1

In questa nuova edizione, il cammino del programma realizzato in esclusiva con Confartigianato Imprese e condotto da Federico Quaranta approda in terra etrusca e il 9 dicembre alle 12 potremmo ...

Ubriachi al volante, tre patenti di guida ritirate

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito, nella scorsa nottata, una serie di controlli finalizzati alla prevenzione dei sinistri stradali. Nel corso dei posti di controllo ...