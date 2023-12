Consigli Fantacalcio | le scelte inusuali per il 15° turno

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Torna in campo la Serie A, pronta a regalare big match e numerose occasioni da cogliere al. Iinususuali di giornata. Come al solito, ecco tornare la rubrica deial, cui replica avviene anche per ilnumero 15 di Serie A. I soliti 4 nomi (uno per reparto) fuori dagli schemi arrivano dunque in una giornata che si prospetta intensa e ricca di pathos, anche grazie a big match del calibro di Juventus-Napoli e Atalanta-Milan. Qual miglior occasione per guidare dunque i fantallenatori d’Italia nelle propriecoraggiose e di puro cuore. Serie A, idel 15°SCUFFET – Per la prima volta in lista l’attuale portiere del Cagliari, che dovrà ...