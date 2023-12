Concorso Caritas e MIM | “Spezziamo la violenza” Lavori entro il 22 aprile

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 8 dicembre 2023) LaItaliana, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito indice per l'anno scolastico 2023-24, il bando dila. Giovani, in dialogo per risolvere i conflitti”. Il bando è rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo .