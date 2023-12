Concorso ASL di Rieti | Assunzioni per Dirigenti Biomedici

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Presso l’Azienda Sanitaria Locale diè indetto unPubblico per titoli ed esami al fine di selezionare 1 ingegnere biomedico a tempo pieno e indeterminato. ASL diperIn conformità con la deliberazione del Commissario Straordinario numero 492/CS/203, datata 7 novembre 2023, si rende noto che è stato ufficialmente indetto unpubblico. L’obiettivo di taleè la selezione di un professionista qualificato per ricoprire la posizione di dirigente ingegnere biomedico, con un contratto a tempo pieno e indeterminato. Il processo di selezione sarà finalizzato a individuare il candidato più idoneo a occupare tale ruolo, che richiede competenze specifiche nel campo dell’ingegneria ...

