Comprano Rolex con denaro falso | denunciati mentre tentano un furto in villa

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Bergamo. Si erano accordati con il venditore per acquistare tre orologi marcaed effettuare lo scambio nella galleria del centro commerciale di Orio al Serio. Peccato però che al posto di 18mila euro in contanti i truffatori si siano presentati con banconote false, facendo scattare la denuncia da parte della persona che aveva ceduto i preziosi orologi. Nei guai sono finiti due fratelli, residenti in provincia di Brescia, che avevano risposto a un annuncio on line. Lo riporta Quibrescia.it. Una volta incontrato il collezionista bergamasco, i due sedicenti acquirenti lo hanno ingannato mostrandoautentico, poi sostituito con abilità al momento dello scambio con i tre. I fatti sono avvenuti all’inizio di novembre e, dopo una serie di indagini, la coppia è stata rintracciata e sorpresa, nella notte tra domenica e lunedì ...