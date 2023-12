Commissione d' inchiesta Scandalo-superbonus | per Conte finisce malissimo

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Fratelli d'Italia intende fare luce suI. L'ennesimo incentivo Cinque Stelle ha creato un cratere all'interno delle casse dello Stato. Da qui la proposta di Francesco Filini. Il deputato, nonché responsabile del programma di FdI chiederà l'istituzione di unadi: "La notizia del sequestro da parte della Guardia di Finanza di Milano di 284 milioni di euro di crediti d'imposta fasulli è l'ennesima conferma che il, voluto e ancora tutt'oggi difeso con pervicacia da Giuseppee dal Movimento Cinque Stelle, non è stato altro che la più grande mangiatoia di ladri e truffatori della storia d'Italia". Come denunciato da Filini, si tratta di "una misura che ha avuto un impatto devastante sulle casse dello Stato con oltre 93 miliardi di crediti d'imposta (la stima ...

