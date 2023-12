Come si faceva con la mafia prima dei processi | ecco lo spregiudicato La Barbera a Venezia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Quando il senatore Scarpinato parlando delle stragi del ’92 dice che è un passato che non passa mai, centra il punto. Detto in altri termini: continuare ad occuparsi dell’agenda rossa non è soltanto un dovere morale verso quei morti ammazzati, ma è anche un investimento civile sul futuro dell’Italia, perché il potere che si è formato impastandosi di quelle stragi è attualmente determinante e rappresenta la più grave ipoteca sulla democrazia italiana. La “normalizzazione” alla quale oggi stanno alacremente lavorando in tanti (anche insospettabili), punta da un lato a fare delle stragi (e di tutta la strategia della tensione) un passato-passato, neutralizzato e consegnato agli storici, dall’altro punta a beatificare tutti i protagonisti della nascita della “Seconda Repubblica” che avrebbero assicurato all’Italia dalla metà degli anni 90 pace sociale, rinnovamento politico ed ...