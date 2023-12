Come servire gli antipasti freddi e caldi a tavola e in quale ordine

Leggi su dilei

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Chiunque si sia mai trovato a dover organizzare una cena importante sa bene che si tratta di un evento che può rivelarsi davvero molto stressante: che si tratti di una cena di lavoro o di un’occasione speciale da trascorrere con gli amici, se volete fare bella figura è fondamentale seguire alcune semplici regole di galateo, soprattutto nel momento diinle vostre pietanze. Ovviamente, si parte dall’antipasto: non può mancare, e dovrebbe essere sufficientemente variegato – seppur non troppo abbondante. Meglio ancora se contempla un mix di portate calde e fredde. Maservirli a, e in? Scopriamolo insieme.: quali scegliere Ormai è deciso: toccherà a voi occuparvi di ...