Come la guerra delle Falkland | azioni immediate | sta per esplodere un' altra guerra

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023)ladella. Serve solo una miccia per incendiare la polveriera del Sudamerica dove il presidente venezuelano Nicolás Maduro, alle prese con una crisi senza pari, cerca di placare il popolo promettendo di restituirgli l'Esequibo, il territorio ricchissimo di petrolio che appartiene alla Guyana. Il dittatore sostiene che l'area gli appartiene (un po'Putin con l'Ucraina), e così domenica scorsa ha indetto un referendum che è solo un passo verso l'annessione. Si è trattato per suo stesso dire della "sesta fase per la riconquista della Guyana Esequiba". Nel frattempo si sono consumate una serie di "" che aumentano le possibilità di un conflitto nell'area anche con il coinvolgimento degli Stati Uniti che sostengono la sovranità della ...