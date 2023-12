Colpo esterno dell’AlbinoLeffe | 0-2 in casa del Renate e playoff più vicini

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tre punti che fanno bene, anzi, benissimo. L’AlbinoLeffe strappa tre punti importanti sul campo delvincendo 0-2 il match della 17a giornata di Serie C 2023/24 e salendo così al 10° posto in classifica, per la prima volta quest’anno in zona. È il terzo successonelle ultime quattro trasferte dopo le vittorie a Novara e a Trento, a cui non è corrisposto un egual rendimentolingo (due ko nelle ultime due), ma poco male): con 12 punti nelle ultime 7 partite, la classifica dei blucelesti torna ad essere positiva. Il passo decisivo nella parte sinistra della graduatoria è arrivato a Meda con la solita fiducia riposta nei giovani, con Agostinelli confermato a centrocampo e Poletti (uscito per infortunio dopo 32’ minuti) a sinistra. I protagonisti però sono stati davanti: Longo e Zoma, in tandem, ...